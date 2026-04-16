Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соглашение о трибунале для РФ поддержали уже 20 стран (Фото: МИД Украины)

Австрия официально уведомила Совет Европы о готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению относительно Руководящего комитета Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщил в четверг, 16 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что решение Австрии доводит общее количество стран, желающих участвовать в Спецтрибунале, до 20, включая 19 государств-членов Совета Европы. Теперь документ о юридическом оформлении трибунала по России может быть вынесен на голосование во время заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоится в Кишиневе 14−15 мая.

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«Каждый новый участник закрепляет истину: правосудие за преступление агрессии против Украины неизбежно. Эти исторические усилия по привлечению к ответственности укрепляют наши позиции и уважение к международному праву во всем мире», — подчеркнул Андрей Сибига.

15 апреля глава МИД Украины сообщил, что к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины присоединилась Франция.

14 апреля Сибига отметил, что готовность присоединиться к соглашению подтвердили Исландия и Польша, и что с подтверждениями от 17 стран (на тот момент) Украина официально пересекла минимальный юридический порог, необходимый для вынесения соглашения на голосование.