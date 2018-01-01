Три украинские радиостанции начали вещание на оккупированный Донбасс Сегодня, 18:12 120 Цей матеріал також доступний українською Вещание на оккупированные территории осуществляется с 190-метровой телебашни Фото: Pexels via Pixabay

Три украинские радиостанции - Радио НВ, Голос Донбасса (НОТУ) и UA Радио Луч (НОТУ) - начали вещание на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщили в департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Ретрансляция осуществляется с 190-метровой теле- и радиовышки в городе Горняк в 15 км от линии разграничения. Радиус покрытия сигнала составляет 90 км, в том числе на неподконтрольную украинским властям территорию.

Таким образом, на оккупированной территории уже официально вещают шесть украинских FM-радиостанций: Радио НВ, Голос Донбасса (НОТУ), UA:Радио Проминь (НОТУ). Армия ФМ, UA: Украинское радио, Страна ФМ. Аналоговое вещание осуществляют телеканалы UA Донбасс (НОТУ) и UATV. Вскоре состоится запуск еще восьми радиостанций и восьми цифровых телеканалов.

В облгосадминистрации добавили, что оккупационные власти пытаются глушить сигнал с Горняцкой телебашни непосредственно в оккупированном Донецке, однако это не мешает постепенно увеличивать количество вещателей на новых частотах и, таким образом, обходить препятствия.

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