Три точки невозврата. Когда победа Евромайдана стала необратимой - Сергей Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко назвал три "точки невозврата" во время Евромайдана, после которых победа митингующих стала необратимой, а экс-президент Виктор Янукович точно не смог бы вернуть себе власть.

"Я думаю, что точкой невозврата были несколько событий в январе-феврале [2014 года]. В первую очередь, это началось с голосования за "диктаторские законы 16 января", когда стало ясно, что Янукович не остановится не перед чем, чтобы сохранить власть. Потом началось насилие на Грушевского и первые убийства. Думаю, вторая точка невозврата - это были первые убийства на Грушевского", - сказал он в эфире Радио НВ.

По мнению Лещенко, третьей "точкой невозврата" была зачистка Майдана, сопровождающаяся убийствами митингующих.

"Янукович постоянно пропускал момент принимать правильное решение. А потом уже ситуация вышла из-под контроля", - добавил нардеп.

Напомним, что 21 ноября Украина отмечает День достоинства и свободы. В этот день в 2004 году в Киеве началась Оранжевая революция, а в 2013 году - Революция Достоинства, в результате которой в стране победили проевропейские силы, а режим Виктора Януковича был свергнут.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.