В пятницу из черноморских портов выйдут три судна с зерном

4 августа, 23:37
Украина наращивает черноморский экспорт зерна (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Украина наращивает черноморский экспорт зерна (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

В пятницу из черноморских морских портов Украины должны выйти еще три судна с украинским зерном. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков у себя в Facebook в четверг, 4 августа.

Ожидается, что с 5 до 8 утра в пятницу два судна выйдут из порта Черноморск, еще одно — из Одесского порта. Затем будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения.

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«На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы в рамках „зерновой инициативы“. Надеемся на профессионализм всех подключенных. Подробности сообщим позже», — написал Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid0GP28AKQ26dt38edEXaTxKSWjUEuHi7jmtshLLjDfKPovm5ky11DK2K1bo82di2hXl

В понедельник из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Судно направляется в Ливан.

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22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

https://www.youtube.com/embed/Ucy5ikxrpTA
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мининфраструктуры Экспорт Черное море Зерно Кукуруза Продовольствие Одесский морской порт Порты Зерновые Морской порт Черноморск Александр Кубраков экспорт агропродукции Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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