09 ноября 2018, пятница

Три самолета с украинскими туристами задержались в Египте из-за драки пассажиров

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На борту самолета YanAir с украинскими туристами произошла драка
Фото: YanAir Airlines

На борту самолета YanAir с украинскими туристами произошла драка

Рейс Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir вынужденно сел в аэропорту Каира и задержал вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами на борту. Причиной стала драка пассажиров.

Как сообщила пресс-служба туроператора JoinUP, согласно авиационным нормам, экипаж не мог продолжить полет, поскольку истекло его летное время.

Из-за чего началась драка, в сообщении не говорится.

Туристов этого рейса авиакомпания расселила в гостинице и предоставила питание на время ожидания.

Инцидент стал причиной задержек связанных рейсов по цепочке:

YE5021 2:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 6:05/10:05

YE5214 7:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05/15:05

YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05/20:05

YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05/1:05.

Туристам, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, сообщили о задержках самолетов заранее, отмечает туроператор.

Кроме того, туристам, у которых из-за задержек сократилось количество дней отдыха, обещают выплатить финансовую компенсацию.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове