Три самолета с украинскими туристами задержались в Египте из-за драки пассажиров

Рейс Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir вынужденно сел в аэропорту Каира и задержал вылет еще нескольких самолетов с украинскими туристами на борту. Причиной стала драка пассажиров.
Как сообщила пресс-служба туроператора JoinUP, согласно авиационным нормам, экипаж не мог продолжить полет, поскольку истекло его летное время.
Из-за чего началась драка, в сообщении не говорится.
Туристов этого рейса авиакомпания расселила в гостинице и предоставила питание на время ожидания.
Инцидент стал причиной задержек связанных рейсов по цепочке:
YE5021 2:00 (было) - BAY2091 Киев - Хургада 6:05/10:05
YE5214 7:00 (было) - BAY2094 Хургада - Львов 11:05/15:05
YE5213 12:00 (было) - BAY2093 Львов - Хургада 16:05/20:05
YE5022 17:00 (было) - BAY2092 Хургада - Киев 21:05/1:05.
Туристам, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, сообщили о задержках самолетов заранее, отмечает туроператор.
Кроме того, туристам, у которых из-за задержек сократилось количество дней отдыха, обещают выплатить финансовую компенсацию.
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