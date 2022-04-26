«Они угрожают или пристреливаются?» Три российские ракеты пролетели над блоками трех украинских АЭС — Зеленский

26 апреля, 22:32
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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В день годовщины аварии на ЧАЭС, 26 апреля, войска РФ запустили три ракеты таким образом, чтобы они пролетели над тремя украинскими АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Сегодня они запустили три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций. Причем одновременно трех атомных станций: над Запорожской, над Хмельницкой и над Южно-Украинской атомными станциями. Что это такое? Они что угрожают или они пристреливаются», — сказал Зеленский во время традиционного вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент добавил, что оккупанты совершенно ничего не знали о Чернобыле, когда наступали в сторону Киева. Они располагали свои базы в тех районах ЧАЭС, где, по словам Зеленского, запрещено даже стоять.

«Я считают, что после всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС никто в мире не может чувствовать себя в безопасности», — сообщил президент.

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31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   АЭС Война в Украине Владимир Зеленский

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