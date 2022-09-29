В районе Токмака уничтожили три вражеских комплекса С-300, ВСУ отразили атаки оккупантов на нескольких направлениях — Генштаб 29 сентября, 08:07 Генштаб рассказал об успешных действиях украинских защитников за сутки (Фото:Генштаб)

На Запорожском направлении в районе захваченного города Токмак 27 сентября ВСУ уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300. Санитарные и безвозвратные потери оккупантов уточняются.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке по состоянию на четверг, 29 сентября.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

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Украинская авиация в течение суток нанесла 16 ударов для поддержки действий наземных группировок. Подтверждено поражение трех опорных пунктов, десяти мест скопления вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили четыре БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59.

Ракетные войска и артиллерия за сутки ударили по двум командным пунктам, семи районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, одной станции-ретранслятору, трем станциям РЭБ, двум складам с боеприпасами и одному с горюче-смазочными материалами.