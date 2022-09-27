Атаковали Николаевскую область. Воздушные силы сбили три иранских беспилотника Shahed-136 27 сентября, 10:00 В Николаевской области сбили три иранских беспилотника Shahed-136 (Фото:Генштаб)

Утром во вторник, 27 сентября, противовоздушная оборона Военно-морских сил уничтожила три иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Около 8 часов утра были уничтожены три из трех беспилотников Shahed-136, атаковавших Николаевскую область.

«Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе», — говорится в сообщении.

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Накануне украинские силы уничтожили четыре беспилотника Shahed-136: один около 2 часов ночи, еще три вечером во время атаки на Одессу.