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Три европейские страны запустили проект по развитию Донбасса на $14 млн - ООН

Сегодня, 15:47
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Проект рассчитан на интеграцию Донбасса

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии запустили проект по развитию эффективного управления и социальной сплоченности на Донбассе.

Как сообщили на сайте Программы по развитию ООН в Украине, проект рассчитан до 2022 года. Дания потратит на программу более $9 млн, Швеция – $3 млн, а Швейцария – $2 млн.

По словам руководителя Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктора Мунтяна, проект будет внедрять изменения в административной, экологической и правоохранительной сферах, а также в сфере безопасности.

В ООН подчеркнули, что выделенные средства "позволят начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, проект должен способствовать "социальной сплоченности" на востоке Украины и помочь провести реформы децентрализации и здравоохранения регионе.

Ранее украинское правительство и Европейский Союз презентовали Совместную рамочную программу гуманитарной помощи и развития восточных регионов Украины.

Теги:   Проекты ООН Донбасс

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