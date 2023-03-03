«Погода на нашей стороне». Синоптик рассказала, когда наступит настоящая весна и как погода будет влиять на ситуацию на фронте 3 марта, 17:02 Когда наступит настоящая весна (Фото:Susanne Jutzeler/pexels)

Синоптик Наталья Диденко в интервью для радио NV рассказала о приходе календарной и природной весны и посоветовала стоит ли выбираться на природу в ближайшие дни.

— Я так понимаю, что настоящая весна пришла в Украину не с первого дня. Потому что все так радовались, что первое марты, ура, весна, но было как-то холодно и пасмурно. А вот вчера и сегодня показывается солнышко. Скажите, пожалуйста, так оно и будет, солнце надолго или холода все-таки будут возвращаться?

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— Мы же все понимаем, что первого марта все же рано говорить о каком-то тепле. И то, что есть солнышко — это уже нам такой огромный бонус от атмосферы. Вообще весна приходит в несколько заходов. Например, первое марта — это календарная весна, разумеется. Потом — 14 марта по старому стилю, то есть более по такому природному циклу, я бы сказала. И мы все знаем, что именно с 14 марта уже как-то ощутимо теплеет обычно. Потом есть такая штука, как астрономическая весна, то есть день весеннего равноденствия — это, если я не ошибаюсь, кажется, 20 марта в этом году. Вот уже с 20 марта начинаем ожидать настоящей весны — классической, хрестоматийной, такой, которую мы привыкли видеть на открытках и в учебниках школьных. Но действительно весна сейчас нормальная, нет каких-то экстремальных явлений, какого-нибудь сильного мороза, или наоборот — высоких плюсов, высоких градусов. Осадки также: иногда то облачность, то небольшой мокрый снег там, где холоднее, например, на северо-востоке. Поэтому могу сказать, что весна пришла — это точно, это я фиксирую и утверждаю. И погода пока остается в таких умеренных аспектах, в умеренных проявлениях. То есть ночью будет подмерзать, днем — небольшие плюсы и периодические осадки, которые будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Насколько однородна ситуация по всей Украине относительно погодных условий, расскажите, пожалуйста? Традиционно, наверное, теплее на юге нашего государства и чуть-чуть прохладнее на севере?

Вы знаете, да — традиционно, стереотипно. Не всегда, кстати, так бывает, но сейчас именно тот случай, когда более высокая температура воздуха, не такая уж высокая, но выше все же, будет наблюдаться в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожье и в Крыму. Причем на Запорожье — немного свежее. И тоже в Закарпатье. А холоднее именно не на севере, потому что, например, Житомирская и Киевская области будут тяготеть по синоптическим условиям к центру, к западу. А вот Черниговщина, Сумщина, Полтавщина и Харьковщина — это будут такие регионы более свежие: там воздух будет резче, и минусы могут быть мощнее ночью, и днем также температура воздуха будет несколько ниже, чем не просто в южной части, а в тех же центральных или в западных областях.

Украинские военные на востоке нашей страны сейчас очень ждут, когда подсохнет почва, чтобы начинать большое контрнаступление. Когда ждать таких времен, с точки зрения синоптической ситуации?

Сейчас, если солнце появляется, то очевидно, что днем оно уже мощнее пригревает. То есть подмерзшая земля начинает немного подтаивать. Но ночью все равно морозы. Поэтому о такой ситуации, чтобы, знаете, совсем подсохла земная поверхность, пока речь не идет. Все же еще какое-то время должно пройти. Но я хочу сказать, что по чисто такой синоптической логике: если что-то такое идет по земле очень тяжелое, то оно делает грязь, и последующие уже, скажем, танки, им уже будет проблематично пройти. Потому как раз в этой ситуации, я считаю, что погода на нашей стороне.

Расскажите о погоде на выходных, какой она будет, чего ждать и выбираться ли уже куда-нибудь на природу понемногу?

Я бы посоветовала обязательно выбираться на природу независимо от прогноза погоды. Сейчас воздух замечательный, даже если ветер, или, если облачно. Все-таки уже нет ни минус 5, тем более минус 10. Небольшие плюсы днем все равно наблюдаются. Поэтому всем нам после этой тяжелой зимы, когда тьмы было многовато, объективно и субъективно, надо набираться этого первого солнца, набираться воздух. Я уже не раз повторяла, что наше здоровье, наше хорошее самочувствие, у обычных людей в тылу — это тоже вклад в победу, чтобы мы не отвлекали лишний раз ни врачей, ни наших близких, и вообще никому не создавали проблем, и себе в том числе.