В результате российской агрессии в Донецкой области за сутки погибли три человека

18 августа, 10:52
Разрушенный дом в Северске Донецкой области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Разрушенный дом в Северске Донецкой области (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Армия РФ продолжает убивать мирное население Донбасса. За прошедшие сутки, 17 августа, оккупанты убили еще троих жителей региона. Всего известно о 739 погибших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.

В результате обстрела один человек погиб в Авдеевке, один — в Нетайлово, один — в Кураховке.

https://www.youtube.com/embed/MJLNEHUl_L0

Также шесть человек получили ранения, в том числе трое — в селе Нетайлово.

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Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Теги:   Донбасс Обстрел Война России против Украины

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