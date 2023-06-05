СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, предатели шпионили за «центрами принятия решений»

5 июня, 12:55
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Предатели собирали информацию о локациях, личном составе и вооружении ВСУ (Фото:СБУ)

Предатели собирали информацию о локациях, личном составе и вооружении ВСУ (Фото:СБУ)

Служба безопасности провела масштабную спецоперацию в нескольких областях Украины и задержала участников агентурной сети ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по заданию РФ злоумышленники шпионили за так называемыми «центрами принятия решений». Они собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.

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За каждое выполненное задание российские агенты получали до 550 долларов от оккупантов на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной «работы».

В Винницкой области задержали местного жителя, который пытался определить координаты Штаба командования Воздушных Сил ВСУ и подразделений Нацгвардии.

Для этого вражеский агент он делал фото- и видеосъемку украинских объектов и прилегающей местности из окон магазинов и других неподалеку расположенных зданий.

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В Днепропетровской области разоблачили агента ФСБ с позывным Гром. Он рисовал для россиян схемы оборонных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе.

Для сбора развединформации предатель действовал «по легенде» безработного. Для этого он периодически устраивался на подсобные работы вблизи или территории критических объектов.

Еще одной его задачей было получение планов эвакуации и схем зданий местных подразделений Сил обороны, включая СБУ.

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В Одессе украинские спецслужбы задержали агента РФ, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.

Чтобы получить эти сведения, он пытался в темную использовать своих знакомых среди украинских военных и правоохранителей.

Также он должен был определить GPS-координаты военных объектов в районе областного центра. Для этого объезжал местность и делал специальные пометки на электронных картах.

Всех троих злоумышленников задержали, им сообщили о подозрении в госизмене. Предателям грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Днепропетровская область Винницкая область Российская агентура Война России против Украины

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