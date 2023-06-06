Что положить в аптечку и «тревожный чемоданчик» — подробный список 6 июня, 16:02 «Тревожный чемоданчик» (Фото:Roger Brown via Pexels)

В ночь на вторник, 6 июня 2023 года войсками РФ была взорвана Каховская ГЭС. Начата эвакуация людей из зоны подтопления. NV рассказывает, как эвакуироваться из Херсона, и напоминает какие вещи стоит иметь с собой в чемоданчике.

NV публикует советы основателя тренинговой компании по оказанию первой помощи FAST Федора Сердюка, что стоит положить в аптечку и «тревожный чемоданчик», чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

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Важно разделять понятия: набор (аптечка) первой помощи содержит снаряжение для спасения жизни человека до прибытия профессиональных врачей. Аптечку первой помощи можно разделить на два уровня приоритетности.

Набор (аптечка) первой помощи (I приоритет)

Название снаряжения Назначение Нитриловые перчатки Безопасность спасателя во время оказания помощи Безопасные ножницы Удаление одежды и обуви с тела потерпевшего Черный маркер Записывание времени наложения жгута и пр. Жгут-турникет Остановка критического кровотечения из конечностей Клапан для реанимации Осуществлении искусственной вентиляции легких во время реанимации Нестерильные бинты, например 7 м х 14 см Остановка некритических кровотечений, перевязочный материал Эластичные бинты, например 2 м х 8 см Перевязочный материал, помощь при переломах, вывихах, ушибах Армированный скотч 10 м Фиксация, многофункциональное назначение Спасательное термоодеяло Предотвращение переохлаждения Набор пластырей разных размеров Защита мелких царапин от попадания инфекции Средства для промывания ранений Промывание ранений для предотвращения заражения и воспаления



Набор первой помощи (II приоритет)



Тип Назначение Фонарик Безопасность и удобство спасателя Инструкции по оказанию помощи Удобный чек-лист для проверки предоставленной помощи, запись информации о пострадавшем Компрессионные бинты Тампонирование критического кровотечения, перевязочный материал Гемостатические бинты Тампонирование критического кровотечения Маска-клапан Проведение искусственной вентиляции легких во время реанимации Окклюзионная повязка (двойная) Предоставление помощи при открытом пневмотораксе Израильский бандаж 4 и 6 дюймов Остановка некритических кровотечений, перевязочный материал Медицинские косынки Перевязочный материал, помощь при переломах и пр. Гидрогелевые повязки Помощь при ожогах Щиток для глаза Помощь при травме глаза, защитная функция Термопакеты Предотвращение переохлаждения Шины Фиксация, шинирование, помощь при переломах и вывихах Назофарингеальный воздуховод *рекомендуем приобрести согласно размерам вашей головы или самый распространенный размер ( 28)* Обеспечение проходимости дыхательных путей

Сам «тревожный чемоданчик» — ни что иное, как вещи, которые позволят вам некоторое время относительно комфортно существовать вне дома. Это:



• Паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовая книжка или пенсионное удостоверение, документы на собственность и так далее);

• Деньги (наличные и банковские карты);

• Заряженный power bank, зарядные устройства для мобильных телефонов;

• Проводные наушники для смартфона (для поиска радиочастоты);

• Фонарик, спички, зажигалки;

• Заранее загруженные оффлайн-карты;

• Компактный набор инструментов (мультитул), нож, пакеты для мусора;

• Блокнот, карандаши, маркеры;

• Нитки, иголки, платки (бафы);

• Теплая одежда, запасное белье, надежная удобная обувь;

• Спальный мешок;

• Гигиенические средства;

• Посуда, в которой вы можете приготовить, разогреть и хранить еду;

• Вода и продукты питания, которые долго хранятся и не требуют дополнительного приготовления (на трое суток);

• Вместительный, удобный рюкзак, желательно водонепроницаемый. Держите его наготове.

Сюда можно добавить и набор медикаментов: те, которые вам необходимо принимать постоянно, и, на ваше усмотрение, средства Ибупрофен, Аспирин, Дротаверин, Фталазол, Имодиум. Помните, что самолечение опасно для здоровья.

