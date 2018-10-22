Тревожные кнопки и GPS-сообщения. В мэрии Киева рассказали о системе охраны в школах и детсадах

Все детсады и школы Киева оборудованы тревожными кнопками, которые передают сигнал об опасности в соответствующие охранные структуры.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян, пишет 112 Украина.
По ее словам, некоторые районы столицы меняют принцип охраны учебных заведений.
"Подольский район сейчас планирует вводить вместо тревожной кнопки в школах систему GPS-сообщения, где информация будет сразу идти на мобильные телефоны как администрации учреждения, так и соответствующим охранникам. Они уже провели тендерные процедуры, в них работает тревожная кнопка, но они будут менять", – рассказала Фиданян.
По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, все детсады и школы оборудованы камерами видеонаблюдениями.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех школах, садах и других учебных заведениях столицы.
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