22 октября 2018, понедельник

Тревожные кнопки и GPS-сообщения. В мэрии Киева рассказали о системе охраны в школах и детсадах

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Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех учебных заведениях Киева
Фото: Pixabay

Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех учебных заведениях Киева

Все детсады и школы Киева оборудованы тревожными кнопками, которые передают сигнал об опасности в соответствующие охранные структуры.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян, пишет 112 Украина.

По ее словам, некоторые районы столицы меняют принцип охраны учебных заведений.

"Подольский район сейчас планирует вводить вместо тревожной кнопки в школах систему GPS-сообщения, где информация будет сразу идти на мобильные телефоны как администрации учреждения, так и соответствующим охранникам. Они уже провели тендерные процедуры, в них работает тревожная кнопка, но они будут менять", – рассказала Фиданян.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, все детсады и школы оборудованы камерами видеонаблюдениями.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить работу систем видеонаблюдения во всех школах, садах и других учебных заведениях столицы.

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