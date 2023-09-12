Активность вражеской тактической авиации на юге
Карта воздушных тревог по состоянию на 04:25 вторника, 12 сентября (Фото:Скриншот/Alerts.in.ua)
Ночью на вторник, 12 сентября, в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Запорожская ОВА.
Обновлено в 04:25 Отбой тревоги на Запорожье
Канал Воздушных сил передал об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.
В течение понедельника, 11 сентября, россияне обстреляли 10 приграничных общин Сумщины, а также жилые кварталы центра города Херсона.