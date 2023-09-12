Активность вражеской тактической авиации на юге 12 сентября, 04:28 Карта воздушных тревог по состоянию на 04:25 вторника, 12 сентября (Фото:Скриншот/Alerts.in.ua)

Ночью на вторник, 12 сентября, в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Запорожская ОВА.

Обновлено в 04:25 Отбой тревоги на Запорожье

Канал Воздушных сил передал об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.



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