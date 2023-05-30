В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)
Вечером в понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
02:20 В Киеве громко.
02:06 В Киеве объявлена воздушная тревога.
01:35 В Киевской области объявлена воздушная тревога.
Мониторинг вражеской активности сообщает о движении БпЛА в сторону Киева.
По данным мониторинга вражеской активности, по состоянию на 01:07 есть угроза от БПЛА для Черкасщины, Кировоградщины, Николаевщины.
Карта тревог по состоянию на 00:50