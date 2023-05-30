В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

30 мая, 00:48
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По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

Вечером в понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

02:20 В Киеве громко.

02:06 В Киеве объявлена воздушная тревога.

01:35 В Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мониторинг вражеской активности сообщает о движении БпЛА в сторону Киева.

Видео дня

По данным мониторинга вражеской активности, по состоянию на 01:07 есть угроза от БПЛА для Черкасщины, Кировоградщины, Николаевщины.

Карта тревог по состоянию на 00:50

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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