В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога 30 мая, 00:48 По Украине распространяется воздушная тревога (Фото:alerts.in.ua)

Вечером в понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

02:20 В Киеве громко.



02:06 В Киеве объявлена воздушная тревога.



01:35 В Киевской области объявлена воздушная тревога.

Мониторинг вражеской активности сообщает о движении БпЛА в сторону Киева.



Видео дня

По данным мониторинга вражеской активности, по состоянию на 01:07 есть угроза от БПЛА для Черкасщины, Кировоградщины, Николаевщины.



Карта тревог по состоянию на 00:50

Фото: alerts.in.ua