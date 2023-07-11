В ряде областей Украины звучала тревога, враг атаковал БПЛА 11 июля, 05:36 Работа ПВО над Киевом (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

В ночь на вторник, 11 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. На подходах к Киеву были уничтожены все воздушные цели.

05:30 Враг атаковал Киев «шахедами», все вражеские цели были сбиты

«Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы „Shahed“. Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из краснодарского края России. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Снова раз благодарим ПВО за отличную работу! Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Следите за новыми сообщениями. Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!», — сообщили в КГВА.



Видео дня

04:44 КМВА: «Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!



Фото: alerts.in.ua

03:40 Угроза атаки БПЛА в Киевской области.



Фото: alerts.in.ua

03:16 Суспільне сообщает о взрывах в Одесской области.



Актуальная карта тревог на 02:48

Фото: alerts.in.ua

02:42 Есть угроза применения БПЛА в Одесской и Сумской области.



Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об угрозе применения БпЛА в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях.

Карта тревог по состоянию на 01:29

Фото: alerts.in.ua