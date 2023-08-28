По Украине распространяется тревога, есть пуски Калибров 28 августа, 04:15 Ночное небо Киева во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают о пусках ракет Калибр.

04:39 КМВА: «Воздушная тревога в столице связана с пусками крылатых ракет с акватории Черного моря. Предварительно осуществлены пуски ракет типа „Калибр“. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги».



Видео дня

Фото: alerts.in.ua

04:32 В Киеве объявлена тревога.



Фото: alerts.in.ua

По состоянию на 04:12 Воздушные силы сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

Фото: alerts.in.ua