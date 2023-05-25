В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА, на Киевщине сработало ПВО 25 мая, 01:37 Карта тревог (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА.

01:33 Воздушная тревога распространилась на еще ряд западных областей



Фото: Мапа тривог

00:49 Сообщается, что дроны двигаются на запад. Возможны также повторные запуски с севера.

Воздушная тревога была объявлена еще в нескольких областях

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Фото: Мапа тривог

00:30 Власти Киевской области сообщили о работе ПВО.

Тревога, в частности, была объявлена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Также воздушную тревогу объявили в Киеве.