Тревога в Киевской области: в небе обнаружили воздушный объект, возможна работа ПВО 1 марта, 11:48 В Киеве и области возможна работа ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Днем в среду, 1 марта, в Киеве и области объявили тревогу из-за воздушного объекта. Возможна работа ПВО.

Обновлено: в Киеве тревогу отменили в 12:08. Она продлилась 36 минут.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

«В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя», — говорится в сообщении.

Видео дня

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что воздушный объект обнаружили в воздушном пространстве возле Киева.



В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.

Эффективность ПВО Украины