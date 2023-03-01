В Киевской области объявляли тревогу из-за воздушного объекта возле столицы и предупреждали о возможной работе ПВО 1 марта, 12:33 В Киеве и области предупреждали о возможной работе ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Днем в среду, 1 марта, в Киеве и области объявляли тревогу из-за воздушного объекта и предупреждали о возможной работе ПВО.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена в 11:32.

«В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя», — говорилось в сообщении Киевской областное военной администрации в Telegram.

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Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что воздушный объект обнаружили в воздушном пространстве возле Киева.

Воздушную тревогу отменили в 12:08.

О работе ПВО не сообщалось, звуки взрывов не были слышны.

В ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами. Взрывы раздались в Кременчуге Полтавской области.

Силы ПВО сбили четыре дрона Shahed во время ночной атаки.

Эффективность ПВО Украины