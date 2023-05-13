Новая атака РФ. Воздушная тревога почти по всей Украине, в Тернополе слышны взрывы, на окраинах Киева работает ПВО
Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)
Вечером в субботу, 13 мая, почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
23:35 Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил, что в Тернополе было попадание в промзоне города.
23:26 В окрестностях Киева работает ПВО
Дополнено 23:10. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал жителей области не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.
«В настоящее время в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии. Доверяйте только официальным источникам», — пишет он в Telegram.
Дополнено 22:39. Суспілне сообщает о взрывах в Тернополе.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Alerts.
Тревогу в разных областях страны начали объявлять приблизительно в 22:10. В Киеве ее объявили в 22:11.
Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал тревогу не игнорировать.
Ночью 12 мая, россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.