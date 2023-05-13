Новая атака РФ. Воздушная тревога почти по всей Украине, в Тернополе слышны взрывы, на окраинах Киева работает ПВО 13 мая, 23:36 Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

Вечером в субботу, 13 мая, почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

23:35 Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил, что в Тернополе было попадание в промзоне города.



23:26 В окрестностях Киева работает ПВО



Дополнено 23:10. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш призвал жителей области не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.

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«В настоящее время в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии. Доверяйте только официальным источникам», — пишет он в Telegram.

Дополнено 22:39. Суспілне сообщает о взрывах в Тернополе.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Alerts.

Тревогу в разных областях страны начали объявлять приблизительно в 22:10. В Киеве ее объявили в 22:11.

Фото: Скриншот Карты воздушных тревог по данным на 22:30

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram призвал тревогу не игнорировать.

Ночью 12 мая, россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.