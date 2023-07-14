В ряде областей Украины звучит воздушная тревога, в Кривом Роге прогремел взрыв
Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)
В ночь на 14 июля, пятницу, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом ударных БпЛА.
02:32 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации в Донецкой области.
02:29 В Кривом Роге раздались взрывы, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Карта воздушных тревог по состоянию на 02:22.