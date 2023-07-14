В ряде областей Украины звучит воздушная тревога, в Кривом Роге прогремел взрыв 14 июля, 02:29 Воздушная тревога (Фото:unsplash.com/@eugenechystiakov)

В ночь на 14 июля, пятницу, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

02:32 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации в Донецкой области.



02:29 В Кривом Роге раздались взрывы, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.



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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:22.

Фото: alerts.in.ua