Воздушные силы сообщают об угрозе БпЛА на востоке
Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
Утром в субботу, 9 сентября, в ряде восточных областей раздается тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БПЛА.
05:28 Днепропетровская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.
«Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие. Запорожская область — угроза применения врагом ударных БпЛА», — сообщили в ВС.