Воздушные силы сообщают об угрозе БпЛА на востоке 9 сентября, 05:24 Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Утром в субботу, 9 сентября, в ряде восточных областей раздается тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БПЛА.

05:28 Днепропетровская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.



Фото: alerts.in.ua

«Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие. Запорожская область — угроза применения врагом ударных БпЛА», — сообщили в ВС.

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Фото: alerts.in.ua/