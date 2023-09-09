Воздушные силы сообщают об угрозе БпЛА на востоке

9 сентября, 05:24
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Утром в субботу, 9 сентября, в ряде восточных областей раздается тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения БПЛА.

05:28 Днепропетровская область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua

«Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие. Запорожская область — угроза применения врагом ударных БпЛА», — сообщили в ВС.

Видео дня

alerts.in.ua/
Фото: alerts.in.ua/
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Запорожье БПЛА Война в Украине Война России против Украины

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