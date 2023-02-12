Вероятно, для истощения ПВО. Россияне запустили в Украине воздушные шары

12 февраля, 22:27
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Оккупанты (Фото:Минобороны России / Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России / Telegram)

По данным украинских военных, российские оккупанты в воскресенье, 12 февраля, могли запустить в Украине воздушные шары, чтобы истощать украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что подобные действия могут иметь и другие цели.

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«Возможно, были и воздушные шары, которые запускали (россияне —ред.). Информация проверяется. Возможно, это не такие воздушные шары, как были в США, но возможно воздушные шары тоже запускать, чтобы истощать ПВО или ради какой-либо другой цели», — сказал Игнат.

Обновлено в 22:41. Пресс-служба Воздушных сил ВСУ подтвердила в Telegram, что вечером в воскресенье, 12 февраля, враг запустил разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями. Военные отметили, что применения дронов Shahed, о чем писали некоторые Telegram-каналы, не было.

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Вечером 12 февраля в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщали о российских беспилотниках в небе.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством. Приказ об уничтожении аппарата дал президент США Джо Байден.

https://www.youtube.com/embed/Lr_6HpzF6eQ
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат

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