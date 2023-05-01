Ночная вражеская атака: в Житомирской области было попадание возле промышленного объекта — ОВА 1 мая, 13:45 1 мая РФ нанесла новый удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

В понедельник, 1 мая, во время атаки России по Украине было попадание возле промышленного объекта в Житомирской области.

Об этом сообщил спикер Житомирской ОВА Максим Стрелецкий, передает hromadske.

«Да, действительно было попадание. Что именно попало — выясняют эксперты. Попали рядом с промышленным объектом», — сказал он.

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В ночь на понедельник, 1 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о риске ракетных ударов. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Днепре.

Российские оккупанты выпустили по Украине 18 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 15.