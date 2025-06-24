Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ провели успешную операцию на границе Харьковской и Донецкой областей , выбив российских оккупантов с позиций в районе населенного пункта Редкодуб.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в Telegram, обнародовав видео.

«Подразделения бригады провели успешные рейдово-ударные действия в районе Редкодуба, что на границе Харьковской и Донецкой области. В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря действиям 3-й роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на этом направлении.

В бригаде также подчеркивают, что несмотря на усиление вражеских штурмовых действий вдоль линии фронта, подразделения не только сдерживают наступление, но и проводят контратаки, поддерживая соседние силы обороны.

В отчете Института изучения войны (ISW) 23 июня говорилось, что российские оккупационные войска в течение весны и июня 2025 года продолжали преследовать на поле боя в войне против Украины давние оперативные цели и, вероятно, не изменят их в ближайшие месяцы.

Аналитики констатируют, что сейчас оккупанты ведут интенсивные боевые действия вдоль большей части линии фронта в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях и, видимо, отдают приоритет наступательным операциям в Донецкой области.