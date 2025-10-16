Третья отдельная штурмовая бригада Третьего армейского корпуса обнародовала видео с GoPro-камер разведчиков, которые ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу на Лиманском направлении в Донецкой области .

Об этом NV сообщила пресс-служба бригады.

Отмечается, что разведчики остановили движение диверсантов в районе Новоселовки, не позволив врагу создать плацдарм для наступления на Оскол и перекрыть трассу Изюм-Славянск.

Благодаря успешной зачистке удалось сохранить важные логистические пути к переднему краю фронта.

На кадрах с GoPro — зачистка ангара и подвальных помещений, где скрывались российские диверсанты, ближние бои (CQB) и штурм вражеских позиций.

Перед штурмом украинские военные традиционно предложили оккупантам сдаться, но после отказа диверсанты были уничтожены, а часть взяли в плен.

Ранее Генштаб сообщил, что с конца августа Силы обороны Украины освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области, еще 230,1 кв. км зачищено от российских ДРГ.

14 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные на отдельных участках Покровского района продвинулись за сутки до 1,6 км.