Третья годовщина Национальной полиции Украины. Сколько лет нужно для ее полного становления

4 июля на Софийской площади в Киеве состоялись торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины создания Национальной полиции Украины. В этот день в 2015 году в Киеве на Софийской площади приняли присягу сотрудники новой патрульной полиции. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Полиции доверяются больше, чем судам

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, за три года правоохранители получили почти 13 млн обращений. Впереди много работы, подчеркнул глава. Князев добавил, что на становление полиции нужно еще 5-7 лет. Он также сообщил, что сейчас в рядах полиции 132 тыс. полицейских.

В 2017 году уровень доверия населения к патрульной полиции снизился на 24% по сравнению с 2016 годом. Таковы данные исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, что провели в декабре прошлого года. Отдельно исследовали уровень доверия Нацполиции без патрульной полиции, он снизился на 46%.

Научный директор Фонда Демократические инициативы Алексей Гарань отметил, что общий уровень доверия населения к государственным институтам довольно низкий, поэтому и полиция - не исключение.

Нацполиция насчитывает 132 тыс. полицейских

В то же время уровень доверия к полиции значительно выше, чем к судебной системе или прокуратуре. Снижение уровня доверия к патрульной полиции Гарань связывает с высокими ожиданиями, которые были у граждан с начала создания подразделения.

"Патрульная полиция создавалась: набрали молодых ребят, они хорошо выглядели и прошли соответствующее обучение, поэтому получили кредит доверия. Им не хватает опыта. Недостаточно набрать новых людей, их надо научить, передать им опыт", - сказал Гарань.

Исследование Фонда Демократические инициативы относительно уровня доверия к государственным и социальных институтов проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Было опрошено более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2%.

Недостаточно желающих через зарплату

В Нацполиции до сих пор ощущается кадровый голод, в прошлом году недобор правоохранителей составлял 40%, в этом году он немного уменьшился, отметил эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский. Он отметил, что желающих идти в полицию недостаточно через невысокие зарплаты, а также общее негативное восприятие профессии.

Кроме того, аттестация не привела к очистке рядов полиции, а, наоборот, вызвала увольнение наиболее трудоспособных специалистов. Монастырский подчеркнул, если раньше было много следователей со стажем в 5-10 лет, то сейчас их средний стаж составляет 1,5 года.

Аттестация не привела к очистке рядов полиции

По словам эксперта, меньше реформы коснулись следовательского блока и уголовной полиции.

"До сих пор полиция работает по "палочной" системе оценки. На сколько изменился показатель раскрываемости по отношению к прошлому периоду, кварталу, году? Полиция искусственно нагоняет эту цифру, обращая меньше внимания на реальную ситуацию в регионе", - отметил Монастырский.

В Украине пока не проводились фундаментальные исследования уровня доверия населения к Нацполиции. На государственном уровне уже утверждена необходимая методология, однако опросы состоится лишь в конце года. По его словам, все остальные исследования пока дают противоречивые данные.

День национальной полиции установлен указом президента от 4 апреля этого года. К этому времени профессиональный праздник Нацполиции отмечалось 4 августа, в день подписания президентом закона О Национальной полиции.