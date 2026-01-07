Бойцы Третьего армейского корпуса взорвали укрытие с российскими оккупантами с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК), который доставил 12 мин на расстояние 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в среду, 7 января.

Операцию назвали Абетка. Операторы роты ударных комплексов NC13 дистанционно направили наземный дрон, который преодолел расстояние под угрозой вражеских FPV-дронов и успешно доставил боеприпасы к цели.

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Отмечается, что оккупанты прятались в подвале школы. Роботизированный комплекс осуществил прямое попадание и ликвидировал угрозу.

«Труднее всего было подготовить НРК к выполнению задания. Когда средство было готово, мы выдвинулись. В разгар боя контролировали каждый сектор: и подходы, и пути отхода противника. Действовали быстро. Прямое попадание — подвал завален», — рассказал командир роты ударных НРК NC13 Третьей штурмовой с позывным Макар.

В декабре Третья отдельная штурмовая бригада рассказывала, что наземный роботизированный комплекс в течение 45 суток непрерывно удерживал пехотные позиции на фронте — выходил на боевое дежурство и подавлял попытки врага прорваться в сектор.