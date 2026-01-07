Доставил 12 мин: бойцы Третьего корпуса взорвали укрытие с оккупантами наземным дроном, который проехал 20 км — видео

7 января, 13:38
Google Читайте NV в Google
Наземный роботизированный комплекс уничтожил укрытие российских оккупантов 12 минами (Фото: Скриншот видео / Третий армейский корпус ВСУ)

Наземный роботизированный комплекс уничтожил укрытие российских оккупантов 12 минами (Фото: Скриншот видео / Третий армейский корпус ВСУ)

Бойцы Третьего армейского корпуса взорвали укрытие с российскими оккупантами с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК), который доставил 12 мин на расстояние 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в среду, 7 января.

Операцию назвали Абетка. Операторы роты ударных комплексов NC13 дистанционно направили наземный дрон, который преодолел расстояние под угрозой вражеских FPV-дронов и успешно доставил боеприпасы к цели.

Реклама

https://twitter.com/tweetsNV/status/2008856696064798919

Отмечается, что оккупанты прятались в подвале школы. Роботизированный комплекс осуществил прямое попадание и ликвидировал угрозу.

Читайте также:
«У нас очень много домашней работы». Какие изменения нужны внутри армии и что создает для ВСУ «кучу проблем» на фронте — разговор с Жориным

«Труднее всего было подготовить НРК к выполнению задания. Когда средство было готово, мы выдвинулись. В разгар боя контролировали каждый сектор: и подходы, и пути отхода противника. Действовали быстро. Прямое попадание — подвал завален», — рассказал командир роты ударных НРК NC13 Третьей штурмовой с позывным Макар.

В декабре Третья отдельная штурмовая бригада рассказывала, что наземный роботизированный комплекс в течение 45 суток непрерывно удерживал пехотные позиции на фронте — выходил на боевое дежурство и подавлял попытки врага прорваться в сектор.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   3-й армейский корпус роботизированные наземные комплексы Третья штурмовая бригада Война России против Украины

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies