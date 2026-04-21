В Третьем армейском корпусе опровергли заявление Герасимова о полном захвате всей Луганской области

Третий армейский корпус удерживает позиции в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка Луганской области , заявил спикер корпуса Александр Бородин в комментарии агентству Интерфакс-Украина .

«Надежда, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому российские утверждения не являются действительными», — сказал Бородин.

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В то же время, по его словам, россияне постоянно ведут наступательные действия и осуществили около 150 и более штурмовых действий за полгода, и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств. При этом линия фронта почти не меняется.

«Тогда они [россияне] говорили от Минобороны, сейчас от Генштаба, но ситуация в целом не изменилась», — добавил спикер.

Он отметил, что сейчас россияне не проводят мощные механизированные штурмы, которые происходили не так давно.

«В целом ситуация стабильная, но мотивация врага чувствуется в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Боровая-Лиман, уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска», — заявили в корпусе.

21 апреля начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов снова объявил о «полном контроле» российских войск над территорией Луганской области, сообщали российские пропагандистские СМИ.

1 апреля Министерство обороны России в третий раз за время полномасштабного вторжения заявило, что российские войска якобы захватили всю Луганскую область.

Аналитики ISW напомнили, что российские войска контролируют большую часть Луганской области еще с октября 2022 года. Однако по состоянию на 1 апреля 2026 года доказательства, которые ISW собрал в открытых источниках, позволяют оценить, что российские войска сейчас контролируют 99,84% Луганской области, однако не захватили населенные пункты Надежда и Новоегоровка, расположенные к востоку от Боровой Харьковской области.