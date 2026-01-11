Главный сержант роты в 125-й ОВМБр Александр с позывным Урбан рассказал в эфире Radio NV , как изменилась подготовка и обеспечение бойцов, кто попадает в ряды бригады, почему часть офицеров отправили в окопы , а также об истории своего ранения и побратима с позывным Усик.

— Твое время ранения — это было совсем недавно — пересекалось с тем, что ваша бригада входила в 3-й армейский корпус. Я посмотрел новогодний огонек от Тройки, конечно, там был и комбриг. Итак, переход на корпусную систему, вливание в новый корпус — какие-то изменения это всегда риск. Но я так понимаю, что ты как раз за изменения, ты за то, чтобы какой-то движ был. Как тебе по ощущениям, что поменялось в бригаде? Что почувствовал ты как главный сержант роты?

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— Да, я как раз ожидал этих изменений. И они должны были состояться до моего ранения, условно говоря, в сентябре. Но получилось так, что нас передислоцировали на запорожское направление, и там же было очень горячо у нас. И там же я получил ранение. Уже во время моей реабилитации нас оттуда вывели и уже придали к 3-му корпусу.

— Что изменилось? Сейчас ты уже вернулся в подразделение. Ты приехал после ранения из госпиталя — а тут вдруг все новое. Все новое — это новые виды журналов для учета журналов или что там?