10 июля 2018, вторник

Третий случай дифтерии с начала года: в Киевской области заболел подросток

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Минздрав призвал делать прививки от дифтерии
Фото: Pixabay

Минздрав призвал делать прививки от дифтерии

В Украине зафиксировали третий случай дифтерии с начала текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в Киевской области заболел 15-летний подросток. Диагноз был подтвержден лабораторно.

Парню ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние стабильное. Подросток находится в инфекционном отделении Киевской областной детской больницы в Боярке.

В ведомстве призвали делать вакцины против дифтерии. Она есть во всех регионах страны как для детей, так и для взрослых.

Отмечается, что вакцинация является единственным способом защититься от заболевания и предотвратить развитие опасных осложнений.

Детям нужно делать прививки согласно графику вакцинации, взрослые должны проходить ревакцинацию каждые 10 лет. Вакцинация проводится бесплатно для всех категорий населения.

Напомним, первые случаи дифтерии зафиксировали в Рубежном Луганской области.

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