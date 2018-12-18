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Треть водопроводов в Украине находятся в аварийном состоянии - Минрегион

Сегодня, 13:53
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Минрегион: 34,9% водопроводных сетей в Украине находятся в аварийном состоянии

Фото: Київводоканал/Facebook

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства констатирует, что 34,9% водопроводных сетей в Украине находятся в аварийном состоянии.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Согласно документу, общая протяженность водопроводных сетей в Украине составляет 104 154,0 км, из которых в аварийном состоянии находятся 36 296 км.

Количество насосного оборудования в системах водоснабжения страны составляет 14 909 единиц, из которых требует замены 3 441, или 23,1%.

Жители ряда улиц Киева остались без холодной воды из-за аварии

Теги:   Минрегион Водоканал

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