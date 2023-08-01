В Минобороны намерены до конца года заменить треть руководства ТЦК ветеранами
Работать в ТЦК направят ветеранов (Фото:InfoResisit/Twitter)
Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что до конца года 30% должностей в руководстве ТЦК займут ветераны.
«Предоставили предложение — до конца года 30% руководящего состава ТЦК должны быть заменены людьми, которые не только воевали, а имеют, к сожалению, увечья, не могут продолжать службу в боевых частях», — заявил он.
Павлюк подчеркнул также, что сейчас известны предварительные итоги проверки работы ТЦК.
«Пока могу только предварительные сделать выводы — 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно», — заявил Павлюк.