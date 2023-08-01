В Минобороны намерены до конца года заменить треть руководства ТЦК ветеранами

1 августа, 05:33
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Работать в ТЦК направят ветеранов (Фото:InfoResisit/Twitter)

Работать в ТЦК направят ветеранов (Фото:InfoResisit/Twitter)

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что до конца года 30% должностей в руководстве ТЦК займут ветераны.

«Предоставили предложение — до конца года 30% руководящего состава ТЦК должны быть заменены людьми, которые не только воевали, а имеют, к сожалению, увечья, не могут продолжать службу в боевых частях», — заявил он.

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Павлюк подчеркнул также, что сейчас известны предварительные итоги проверки работы ТЦК.

«Пока могу только предварительные сделать выводы — 11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно», — заявил Павлюк.

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https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минобороны Украины ТЦК

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