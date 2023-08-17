Авиационный эксперт прокомментировал, действительно ли незнание английского украинскими пилотами тормозит начало учений на F-16 17 августа, 09:45 NV Премиум F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Даже незначительное количество истребителей F-16 значительно уменьшило бы потери ВСУ и усложнило бы жизнь оккупантов, поэтому стоит отправлять на обучение пилотов уже сейчас, не дожидаясь их экзаменов по английскому языку.



Такое мнение в эфире Radio NV высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он не согласен с тем, что уровень знания английского языка пилотами Воздушных сил является помехой ускорению программы подготовки и поставок F-16.

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