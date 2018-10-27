27 октября 2018, суббота

Трех украинок пытались продать в сексуальное рабство под видом легальной работы за рубежом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Организатора преступной группировки и его сообщника задержали
Фото: pixabay

Организатора преступной группировки и его сообщника задержали

В Черниговской области задержали двух мужчин, которые пытались обманом продать трех украинок в сексуальное рабство в Германию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, женщин хотели вывезти через пункт пропуска Новые Яриловичи, что в Черниговской области.

Известно, что злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле, путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Организатора преступной группировки, жителя Черниговской области, и его сообщника задержали. Мужчинам сообщили о подозрении по статье 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса. До заседания суда относительно меры пресечения они будут находиться под стражей.

Смотрите также

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове