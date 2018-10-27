Трех украинок пытались продать в сексуальное рабство под видом легальной работы за рубежом

Организатора преступной группировки и его сообщника задержали

В Черниговской области задержали двух мужчин, которые пытались обманом продать трех украинок в сексуальное рабство в Германию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, женщин хотели вывезти через пункт пропуска Новые Яриловичи, что в Черниговской области.

Известно, что злоумышленники, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещали устроить девушек на якобы легальную работу в Германии, а на самом деле, путем обмана, загоняли жертв в долговую кабалу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Организатора преступной группировки, жителя Черниговской области, и его сообщника задержали. Мужчинам сообщили о подозрении по статье 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса. До заседания суда относительно меры пресечения они будут находиться под стражей.

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