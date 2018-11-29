Трех раненых украинских моряков перевели в СИЗО Симферополя - представитель президента

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин подтвердил, что из больницы в оккупированной Керчи выписали трех раненых украинских военных и поместили в СИЗО Симферополя.

"Их вывезли из больницы. Насколько мы знаем, их везли в Симферополь. К сожалению, об их состоянии пока неизвестно, мы уточняем это", - сказал Бабин в комментарии Громадському радіо.

В сообщении отмечается, что речь идет об Андрее Артеменко, Андрея Эйдере и Василии Сороке.

Ранее так называемая уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила, что в Керченской больнице под стражей остаются один сотрудник СБУ и двое украинских моряков.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать