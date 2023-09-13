Еще троих детей из России и оккупированных территорий вернули домой — Лубинец

13 сентября, 11:45
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Трех украинских детей из РФ и оккупированных территорий вернули домой (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Трех украинских детей из РФ и оккупированных территорий вернули домой (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Еще трех украинских детей, которые находились в России и на временно оккупированных территориях Украины, вернули домой. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Со своими родными встретились две девушки и парень 14−15 лет.

«Общаясь со школьником, я спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: „Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей“. У украинских детей прекрасные мечты и цели. Поэтому для того, чтобы они их осуществили — помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства», — написал омбудсмен.

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Он заявил, что дети пройдут реабилитацию, получат поддержку психолога и юристов.

Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

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По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Дети депортация Война России против Украины Дмитрий Лубинец похищение детей

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