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Требование способствовать освобождению: участники акции в поддержку пленных моряков обратились к Зеленскому

Вчера, 15:59
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Требование способствовать освобождению: участники акции в поддержку пленных моряков обратились к Зеленскому - фото

Громадське

В Киеве участники акции в поддержку 24 украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Укринформ.

Они выразили в частности свою не уверенность в том, что Россия выполнит решение Международного трибунала по морскому праву о немедленном освобождении украинских моряков и кораблей.

«Россия не является государством, для которого законы хоть что-то значат», — сказал во время митинга член политсовета партии Демократическая топор Юрий Гудименко.

Он обратился к Владимиру Зеленскому с требованием посодействовать освобождению пленных украинских моряков.

Сегодня, 25 мая, в Киеве прошла акция в поддержку 24 украинских моряков, которых захватила Россия в Керченском проливе 25 ноября 2018.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»). Освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградив проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   Владимир Зеленский Украинские моряки Моряки

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