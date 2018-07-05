05 июля 2018, четверг

Требовал $350 тысяч. На Прикарпатье мужчина устроил аферу с несуществующим похищением 20 детей

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Житель Прикарпатья заявил, что держит в заложниках 20 детей
Фото: полиция

Житель Прикарпатья заявил, что держит в заложниках 20 детей

Правоохранители задержали жителя Ивано-Франковской области, который требовал $350 тысяч за освобождение 20 детей, которые пропали без вести.

Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, в Нацполицию, СБУ и ряд СМИ поступило сообщение о том, что неизвестный взял детей в заложники и требует выкуп в размере $350 тысяч или 54 биткоина. В противном случае к детям обещали применить физическую силу.

Во время оперативных мероприятий полицейские установили, что информация о выкупе была отправлена из Коломыйского района Ивано-Франковской области. "Шантажистом" оказался 24-летний ранее несудимый местный житель. Мужчина задержан, а его компьютерную технику и мобильный телефон изъяли как вещественные доказательства.

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"Мужчина признался, что с целью наживы решил прибегнуть к афере: через службу розыска узнал имена детей, пропавших без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, предварительно скачанные из сети интернет", - рассказали в полиции.

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