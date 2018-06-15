Травмы, повреждение домов и отсутствие света. Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Украине

После ливня на дорогах Киева образовались огромные лужи

Из-за сильных ливней, ветра и грозы в ночь на 15 июня в Украине без света остались 295 населенных пунктов в четырех областях.

По данным спасателей, в Киевской области обесточены 173 населенных пункта, в Винницкой - 72, в Житомирской - 31, в Черкасской – 19.

Кроме того, в Глевахе Киевской области в результате падения ветви дерева был травмирован один человек 1992 г.р., его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Василькове Киевской области непогода повредила кровли восьми зданий, из них два пятиэтажных жилых дома и столовую детского сада.

Ранее сообщалось, что в Киеве сильные ливни спровоцировали потопы на улицах, также прошла сильная гроза.

в Голосеевском районе сорвавшаяся с дерева ветка травмировала 34-летнюю женщину. Она умерла в карете скорой помощи.