Оккупанты не держат трассы на Бахмут под полным огневым контролем — глава Донецкой ОВА 7 февраля, 17:41 Оккупанты пытаются использовать в Бахмуте тактику так называемых «клещей» (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российским оккупантам не удалось взять под полный огневой контроль трассы на Бахмут в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в интервью Радио Свобода.

По его словам, оккупанты пытаются использовать в Бахмуте тактику так называемых «клещей», когда обходят с обеих сторон тот или иной город.

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Он также прокомментировал информацию о захвате оккупантами трасс М-03 и Н-32, которые ведут к Бахмуту.

«Есть и другие маршруты, но по асфальтному покрытию это самые хорошие пути к Бахмуту и для контроля за ситуацией на направлении Славянска. Я бы не говорил, что они под полным огневым контролем», — сказал он.

При этом он отметил, что оккупанты все же могут достреливать до трасс из артиллерии и таким образом уничтожать и любое гражданское движение на этих дорогах.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По данным Минобороны, на прошлой неделе войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не намерены сдавать город.