«Победа зависит от каждого». В Бахмуте РФ атакует стадом, в Угледаре — колоннами техники — интервью NV с защитником на востоке 9 февраля, 14:51 Эксклюзив NV Бахмут, Донецкая область. 7 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Война касается всех, победа зависит от каждого, говорит Иван Татауров, военнослужащий ВСУ. Поэтому он призывает всех консолидироваться и принять как догму, что 2023 год — год победы Украины.

Как бойцы удерживают линию фронта в Бахмуте и Угледаре и зачем так истощаться ВСУ в битве за эти города, Татауров рассказал в интервью Radio NV.

— Какая ситуация на восточном фронте? Как мне известно, вы недалеко от Бахмута находитесь и в то же время владеете ситуацией, сложившейся по другим направлениям — от Кременной до Бахмута, и дальше на юг.

Видео дня

— Город Бахмут — казацкая крепость — сейчас немного страдает. Штурмовые действия россиян продолжаются: идет массированный артиллерийский обстрел, задействована авиация. Благодаря нашим пограничникам [7 февраля] был сбит российский самолет. Это показывает такую тенденцию, что россияне, залетая на нашу территорию, уже знают, что у них билет в один конец.

Но задача им поставило руководство их государства — захватить Бахмут любой ценой, несмотря на наши потери, на личные потери. Потому они просто все, что могут, задействуют и бросают на бахмутское направление.

Теперь страдают окрестности — и Хромово, и Часов Яр — и окружающие все города, поселки до Константиновки.

— Часов Яр — это другая сторона дороги, соединяющая Константиновку и Бахмут. Можно ли делать выводы о том, что россиянам удается получить контроль или перерезать трассу с Константиновкой, что, в свою очередь, создает огромные угрозы для самого Бахмута?

— 100%. Мы все в основном отслеживаем [карту боевых действий] в приложении DeepState. Сейчас даже он показывает, что трасса Константиновка-Бахмут в районе Часовго Яра уже почти серая зона. Также трасса Бахмут-Славянск — тоже логистическая линия, которая служила путём для подвоза как БК, так и вывоза раненых. Она почти неделю была под огневым контролем артиллерии оккупанта.

Даже [7 февраля] прошла информация, что в районе Часового Яра, верхнего блокпоста, вышла первая ДРГ противника. Она была уничтожена, но это уже был прямой выход к трассе Бахмут-Константиновка.

— Это основание для того, чтобы бить тревогу относительно окружения или все же ситуация достаточно контролируемая для того, чтобы не допустить худшего положения для наших защитников Бахмута?

— Худшего положения пока точно нет, не надо сильно бить тревогу. Действительно, они подходят к основным путям снабжения.

Но между этими двумя путями, которые идут на Славянск и Константиновку, — большой промежуток территории: там есть дороги, там все цивилизованно. И заезд в сам город Бахмут спокоен, свободен. До сих пор заезжают гуманитарные грузы, работает внутри рынок и люди, оставшиеся там, свободно перемещаются хоть внутрь, хоть с самого Бахмута.

Но в любом случае — это продвижение врага. И, как ни крути, все же оно замыкает то трехстороннее окружение, которое уже долгое время было, кольцо понемногу они сжимают. Особенно ценой просто бесчеловечных потерь каждый день, но они все же продвигаются. При их потерях в сотнях и тысячах мы также несем потери.

— С одной стороны, появились кадровые части взамен «вагнеровцам», в том числе и на бахмутском направлении. А означает ли это, что число их жертв растет. Мы говорили, что это вагнеровцы, они бросают своих людей на мясо. А с кадровыми военными такая же ситуация или я что-то неправильно понимаю?

— Все верно. На самом деле ЧВК — российские зеки — были, наверное, на 70 процентов похоронены при штурме Соледара. И сейчас действительно кадровых военных навезли. Но чтобы мы понимали, все эти части десантников, спецназа — все скелеты были уничтожены еще в начале активной фазы [полномасштабного вторжения]. Их много погибло в Киевской области, при штурме Кременной, Северодонецка, Лисичанска.

Сейчас они укомплектованы теми же мобилизованными, но немного обученными людьми. Поэтому громкое слово — десантники. Это не показывает, что 100% личного состава — это настоящие десантники, контрактники, прошедшие многолетние учения, тренировки, слаживание. Это также мобилизованные российские захватчики, которые прошли определенное обучение и просто доукомплектовали части, которые были обескровлены во время их предыдущего наступления.

— С одной стороны, я слышу сейчас месседжи наших военных, которые говорят, что не надо недооценивать мобиков, которые присоединяются к российскому войску. С другой стороны, мы слышим от вас сейчас, что качество военных далеко не то, каким было войско оккупантов в начале широкомасштабного вторжения. Верно?

— 100%. Но давайте не забывать, что мы также несем потери и, к сожалению, у нас первые «двухсотые» и «трехсотые» тоже были либо офицеры, либо контрактники, которые имели определенный опыт, имели определенный внутренний стержень — можем называть это патриотизм или профессионализм также.

Поэтому у нас замена личного состава происходит тоже из людей, которых мобилизовали. Полноценная война круглый год уже идет. Урон несет не одна сторона. Поэтому у нас, к сожалению, тоже много замен личного состава идет за счет мобилизованных украинцев.

— Смысл тех потерь, которые мы несем сейчас на восточном фронте, вы как военный понимаете? Оно того стоит? Очень цинично звучит, но озвучу именно так вопрос.

— Однозначно. Я же с 2014 года на войне нахожусь и вижу разные периоды: и спада, и агрессии, и активных действий. Я надеюсь, что украинское общество поняло, что у нас уже не АТО и не ООС, а полномасштабная война за выживание всей страны. Если мы проигрываем здесь, то проигрывает вся Украина. И успеют ли все до Львова доехать — это большой вопрос.

История с Ирпенем, с Бучей, со всеми другими городами — Херсоном, Харьковским направлением после деоккупации показала, насколько они уроды, они пришли для того, чтобы просто уничтожить все, что связано с украинским. Им безразличны люди, дети, женщины. Они насилуют, вырезают, убивают.

И потому очень важно сдерживать их в этом направлении, хотя бы на восточно-южном, чтобы они дальше не смогли продвигаться. Поэтому потери в любом случае дают надежду всему нашему обществу, всей нашей великой нации, жить мирно. [Нужно] каждому на своем месте помогать ВСУ и бороться за наше общее дело.

— Не в смысле оно того стоит, мы ведь понимаем, за что мы воюем. Западные аналитики говорили о том, что потери, которые получает украинская армия в Бахмуте, не стоят удержания этой территории. Есть ли военная целесообразность удерживать Бахмут до последнего? Какой приказ сейчас перед нашими бойцами стоит на этой территории?

— Бахмут как крепость действительно стал определенным символом. Но на самом деле задача для всех войск Сил обороны, которые сейчас находятся в Бахмуте, в окрестностях — это максимальное уничтожение врага, чтобы они не могли дальше продвигаться.

Не загадываю, но если все же мы отойдем из Бахмута, то сразу линия обороны первая будет в Константиновке. Это сразу будет передок, очень тяжелая будет зона боевых действий. Там очень много и гражданского населения.

И если мы берем северное направление, то открывается сразу прямой путь к Славянску. И, к сожалению, это тоже большие потери. Потому что это огромная территория, которая может быть захвачена оккупантами.

Поэтому сейчас Бахмут — большая точка по привлечению россиян и максимальному их уничтожению.

Как сейчас и Угледар. Я общаюсь с 72-й бригадой. Если на нашем, бахмутском направлении идут больше населением, стадом, массы людей они гонят своих — военных, ЧВКашников, просто каких-то отморозков; то там сейчас реально целые колонны техники: танки, бехи и мощные силы. Они пробуют совершить прорыв, но 72-я бригада — просто красавчики. Держат оборону настолько, что их вообще почти не подвинули. Это очень круто.

— Какая тактика выглядит выгоднее для россиян и более неудобна для нас: живые волны или техника?

— Техника: возможно было бы немного проще нам перебить. Ведь человек — более коммуникабельный, более пронырливый где угодно. Если у нас охотилась артиллерия раньше на 20-30 людей — группками они шли в направлении Соледара, то сейчас два-три человека, растянутых в пределах каких-то территорий, плоскостей, больших скоплений уже нет.

Они минимизировали [число людей], но растянули, потому что фронт увеличился. Они сейчас пробуют выйти в районе на [населенные пункты] Малиновка-Минковка, если брать по направлению Славянска. А тут уже за Часовым Яром выйти у Констахи (Константиновки — ред.), плюс-минус, чтобы сделать большое-большое кольцо. Но чтобы его замкнуть, понадобится большое количество людей.

Мы слышим по перехватам, что в район Кременной многих этих десантников привезли, в район Бахмута. Но технические средства — танки, БМП, прикрытие какого-нибудь механизированного, огневого — мы пока на нашем направлении не видим.

— Вы ожидаете того, что будут более массированные атаки? То есть готовитесь к этому анонсированному большому наступлению?

– Да, я думаю они [пойдут] по нескольким направлениям. Основная цель будет, как и объявил их маленький фюрер, — попытаться захватить Донецкую область и выйти на границы Донецкой области. Потому что Луганская область почти оккупирована: некоторые населенные пункты уже освобождены, но если брать в целом по карте, то она оккупирована.

Но мы все понимаем, что Донецкая область — это огромные промышленные города и они растянуты на десятки километров. Это и Славянск, и Краматорск, Покровск, Дружковка, Доброполье — это еще не на линии фронта. Это нонсенс. Чем они попытаются закрыть это кольцо — не знаю. Если миллион людей привезут — возможно, только миллионом смогут.

— А у нас есть чем отстреливаться? В смысле боеприпасов, патронов, снарядов. Нам есть чем банально стрелять по этому огромному количеству пехоты? Прочитал в соцсетях, что, мол, 30-я бригада, также находящаяся на позициях под Бахмутом, имеет артиллерию, имеет танки, имеет бронетехнику, но пулеметчики не имеют достаточного количества патронов для того, чтобы банально отстреливать ту пехоту, которая надвигается танками. И в таких условиях бойцы 30-й бригады отступают. Это показалось мне не совсем правдоподобно. Хочу у вас проверить эту информацию.

— Думаю, что это точно ИПСО противника. Потому что на самом деле мы можем поблагодарить европейских, американских партнеров. Что бы там ни говорили: мало, немало, но если бы ничего не было, то с середины лета прошлого года нас здесь уже не было бы никого. Физически просто бы не было. Благодаря этой помощи всего цивилизованного мира мы имеем колоссальные, мощные запасы как вооружения артиллерийского, бронетанкового, бронетехнического, так и боеприпасов к нему. Ведь стандарт НАТОвский один для всех – 150 калибр. 5,56 — если стрелковое вооружение и 150 калибр, который подходит на все вооружение — начиная от гаубиц, танков и всего остального.

Потому у нас всего хватает и оно работает реально. Я заезжал на позиции, смежные с нами, недалеко от Соледара. Ребята работают. Дали новые пушки 105-е и они там по 300 снарядов днем выстреливают — это один расчет. То есть всего этого хватает.

Я думаю, этого хватит и для дальнейших действий, если действительно будет какая-то массированная атака на любом направлении. Я думаю, что руководство нашего государства это понимает, и главнокомандующий правильно распределяет все средства для обороны.

— Накануне бойцы Госпогранслужбы посадили один российский самолет, сбили его. Я так понимаю, что в небе над Донбассом начала действительно активнее работать авиация. Согласитесь, раньше россияне боялись залетать ближе к линии фронта, потому что понимали, что получат сразу поражение от тех средств ПВО, которые у нас сейчас уже есть в войсках. Что изменилось, если у вас есть объяснение этой деятельности? Почему они получают этот билет в один конец и все равно летят?

— Мне кажется, это была ошибка их пилота, что он близко залетели.

Две недели они начали активно штурмовать артиллерией и всеми подручными средствами Бахмут, начались планомерные уничтожения домов, улиц. Авиация не была задействована. Если и была, то они где-то с дальних позиций стреляли, где наши ПЗРкашники не могли их физически просто подловить.

Сейчас залет этого налетчика показал, что он действительно сбился с курса. Действительно ли они рассчитали, что они где-то переместились (в их помыслах), а линия столкновений сильно не сместилась. Именно самолет сбили прямо над Бахмутом.

— Нет такого, что они залетают на передовую?

— Реально. Авиация у них не пополняется. Многие запасы были уничтожены по всем направлениям — херсонское, харьковское, луганское, многие самолеты, вертолеты были сбиты. Поэтому заходить на территорию, которая с нашей стороны контролируется, — это камикадзе, по-другому не назовешь.

Но я не думаю, что они там все такие.

— Есть свидетельства того, что они активнее стали атаковать ночью. А для этого нужно иметь достаточное количество тепловизоров, устройств ночного видения. Очевидно, у них это оборудование появилось. Так ли это? Что вы можете сказать об их оснащении?

— Я не соглашаюсь. Все бои в большинстве своем происходят в светлое время суток. Ночью, если они заходят, это могут быть специфические спецназовские группы, ДРГ. Понятно, что оснащение у них современное, у них есть все это. Но это более точечные, контактные, локальные бои.

Массированно они этого не имеют. У них нет средств даже личной защиты: у половины бронежилеты есть, у половины — нет. О каких тепловизорах мы можем говорить.

— Вы спокойно говорите о том, что надвигается, а мы чувствуем затишье перед бурей сейчас. Ваше спокойствие основано на том, что наши военные прекрасно знают, что делать и не нужно переживать?

— 100% беспокоиться не надо. Украинцы, возьмите за основу одну великую истину: 2023 год — это год нашей победы. Вот закладывайте это в своих мыслях, в действиях, в своих мечтах и помогайте ВСУ.

Один мудрый человек мне сказал, если мы возьмем это как догму, истину, то будем великой нацией, самой мощной, к которой никто не полезет: «Война касается всех, победа зависит от каждого». Вот каждый на своем фронте помогайте ВСУ, чем можете: медийно, как в вашем направлении, волонтерски. Консолидируйтесь. Помните, что у нас идет война за выживание целой нации. Не всем нужно быть в окопах, но всем нужно делать все для нашей всеобщей победы.