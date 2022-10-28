«Несмотря на плохую погоду». Трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ — Гайдай 28 октября, 20:54 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ. Однако он призвал дождаться информации от Генштаба.

Он также не стал уточнять, о каких именно освобожденных населенных пунктах может идти речь.

«Пока что мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ», — заявил он.

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Гайдай подчеркнул, что плохая погода замедляет продвижение ВСУ, однако украинские военнослужащие продолжают освобождать территории от российских оккупантов.

Сватово-Кременная / Фото: Скриншот карты Deep state

«Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть», — добавил он.

Гайдай призвал людей сохранять информационную тишину и ждать сообщения от Генштаба.

Он надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с деоккупированных районов Луганской области.

Утром 28 октября Гайдай заявил, что ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная. Также была отбита атака на Белогоровку.