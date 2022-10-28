«Несмотря на плохую погоду». Трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ — Гайдай
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ. Однако он призвал дождаться информации от Генштаба.
Он также не стал уточнять, о каких именно освобожденных населенных пунктах может идти речь.
«Пока что мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса Сватово-Кременная практически под контролем ВСУ», — заявил он.
Гайдай подчеркнул, что плохая погода замедляет продвижение ВСУ, однако украинские военнослужащие продолжают освобождать территории от российских оккупантов.
«Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть», — добавил он.
Гайдай призвал людей сохранять информационную тишину и ждать сообщения от Генштаба.
Он надеется, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с деоккупированных районов Луганской области.
Утром 28 октября Гайдай заявил, что ВСУ продвигаются на направлении Сватово-Кременная. Также была отбита атака на Белогоровку.