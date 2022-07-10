В британской разведке назвали важную цель России для продвижения в Донецкой области 10 июля, 09:49 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Контроль над трассой E40, которая соединяет Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.



«Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и района Лисичанска на востоке», — говорится в сообщении.



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В разведке предполагают, что российские войска совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

«Бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40. Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области», — отмечают британцы.

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