В британской разведке назвали важную цель России для продвижения в Донецкой области

10 июля, 09:49
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Контроль над трассой E40, которая соединяет Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью для России, которая пытается продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

«Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и района Лисичанска на востоке», — говорится в сообщении.

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В разведке предполагают, что российские войска совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

«Бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40. Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области», — отмечают британцы.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1546001864981897217
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

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