Ключевой логистический путь. Украинские военные рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут — видео 15 мая, 12:57 Украинские защитники рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут, она остается одним из ключевых логистических путей на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 15 мая.

«Ситуация здесь довольно опасна, поскольку большие колонны врага могут в любой момент попытаться пойти на прорыв», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что украинские воины об этом знают, поэтому на одном из участков трассы расположена противотанковая застава украинских пограничников. Они готовы встретить и уничтожить противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

14 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.