Ключевой логистический путь. Украинские военные рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут — видео

15 мая, 12:57
Поделиться:
Украинские защитники рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские защитники рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут (Фото:dpsu.gov.ua)

Украинские пограничники рассказали об обороне трассы Славянск — Бахмут, она остается одним из ключевых логистических путей на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в понедельник, 15 мая.

«Ситуация здесь довольно опасна, поскольку большие колонны врага могут в любой момент попытаться пойти на прорыв», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
В Бахмуте и в окрестностях сейчас все очень сложно, РФ подтягивает десантно-штурмовые отряды — Маляр

В ведомстве рассказали, что украинские воины об этом знают, поэтому на одном из участков трассы расположена противотанковая застава украинских пограничников. Они готовы встретить и уничтожить противника.

https://www.youtube.com/watch?v=z_pPjiE8en4

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

14 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X