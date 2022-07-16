Оттеснили врага. ВСУ отбили попытку россиян захватить важный участок трассы Лисичанск-Бахмут 16 июля, 08:51 Плотным огнем ВСУ заставили врага отступить после попытки захватить трассу Лисичанск-Бахмут (Фото:Сергей Гайдай / Телеграмм)

Военные ВСУ остановили попытку российских оккупационных войск полностью овладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом на участке в Луганской области.

Об этом утром 16 июля сообщил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

«Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам», — подчеркнул Гайдай.

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По его словам, украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, силы которого были вынуждены "подвинуться назад".



Гайдай также рассказал, что оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары с последующими попытками штурма, а также ракетные и авиаудары.

"Они обещали „ асвабаждение“, а сами убивают в Луганской области жизнь. Уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей. А уцелевшим, но потерявшим все, ничего не другого остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родительского дома. В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них враг нанес четыре ракетных удара, совершены три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов», — сообщил глава Луганской ОВА, обнародовав фото последствий таких атак.

15 июля Гайдай сообщал, что российские оккупанты не могут выйти на административные границы Луганской области.

« Небольшая часть территории Луганской области держится – оккупационные войска не могут выйти на административные границы области», – отметил он.



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