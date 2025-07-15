В Донецкой области перекроют трассу Краматорск-Доброполье из-за увеличения количества обстрелов дронами

15 июля, 20:38
Поделиться:
В Донецкой области ограничили движение по трассе Краматорск-Доброполье (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В Донецкой области ограничили движение по трассе Краматорск-Доброполье (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Совет обороны Донецкой области принял решение временно ограничить движение гражданского транспорта по трассе Краматорск — Доброполье в связи с ростом количества атак российских FPV-дронов.

Об этом во вторник, 15 июля, сообщил руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

С 16 июля 2025 года вводится запрет на передвижение граждан, иностранцев, лиц без гражданства, а также гражданского транспорта на участке дороги государственного значения Т-05−14 Доброполье — Лиман между населенными пунктами Краматорск, Сергеевка, Андреевка и Доброполье (от км 5+850 до км 49+615).

Реклама

Филашкин отметил, что правоохранители и профильные службы будут осуществлять контроль за особым режимом въезда-выезда на этот участок дороги.

Инфографика: GoogleMaps via Свободное Радио

7 июля страна-агрессор Россия нанесла четыре удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Россия Обстрел Краматорск Трасса Атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies