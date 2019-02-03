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Трасса Киев-Чоп во Львовской области заблокирована из-за ДТП

Сегодня, 18:34
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полиция

Неподалеку от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком

Проезд на трассе Киев-Чоп во Львовской области временно заблокирован из-за ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.

"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Недалеко от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая", - написала она.

Фото: полиция

Рыбий сообщила, что после проведения следственных действий патрульные организуют реверсивное движение.

Теги:   Львовская область ДТП

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