Трасса Киев-Чоп во Львовской области заблокирована из-за ДТП Сегодня, 18:34 633 Цей матеріал також доступний українською полиция Неподалеку от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком полиция

Проезд на трассе Киев-Чоп во Львовской области временно заблокирован из-за ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий в Facebook.



"Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими. Недалеко от Винниковского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая", - написала она.



Фото: полиция

Рыбий сообщила, что после проведения следственных действий патрульные организуют реверсивное движение.